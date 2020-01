Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Einbruch in Schule 23.12.2019 - 07.01.2020

Stockach (ots)

Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter in den Weihnachtsferien in die Gebäude des Schulverbundes Nellenburg verschafft. In mehreren Klassenzimmern wurden drei Laptops entwendet und ein Rollschrank aufgebrochen. Ein abgebrochener Bildschirmteil eines Laptops wurde neben dem Fußweg zwischen dem Württembergerhofweg und der Straße "Stadtwall" aufgefunden. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf über 1.000 Euro belaufen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

