Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Nagelstudio

OsnabrückOsnabrück (ots)

Das Nagelstudio in der Herrenteichsstraße war Montagnacht das Ziel eines Einbrechers. Um kurz vor Mitternacht bemerkte ein über dem Geschäft wohnender Zeuge einen lauten Knall und ging kurze Zeit später der Ursache nach. Der Anwohner sah dann, dass die Eingangstür des Nagelstudios offenstand und alarmierte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Täter offenbar die Tür aufgetreten und sich noch kurz im Salon umgesehen. Da sich in der Kasse aber kein Geld befand, blieb der Einbrecher ohne Beute. Eine Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb erfolglos. Hinweise in der Sache nehmen die Ermittler unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

