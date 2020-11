Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Einbruch in Leergutlager der Shisha-Bar

BohmteBohmte (ots)

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zu Montag an der Bremer Straße in das Leergutlager der Shisha-Bar eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Umzäunung und die Zugangstür des Außenlagers und nahmen eine noch unbekannte Anzahl leerer Getränkekisten mit. Die Bohmter Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05471/9710.

