Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Schulmensa von Einbrechern heimgesucht

DissenDissen (ots)

In der Jahnstraße brachen Unbekannte am Sonntagabend in die Mensa einer Schule ein. Der oder die Täter hebelten gegen 19.15 Uhr eine Seitentür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie erlangten nach ersten Ermittlungen kein Diebesgut und flüchteten unerkannt. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05421/921390 bei der Polizei in Dissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell