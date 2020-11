Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Möserstraße - Ermittlungen dauern an.

Nach dem Einsatz am heutigen Morgen (Montag) in der Möserstraße dauern die Arbeiten der Polizei und der Feuerwehr weiterhin an. Zwar sind die weiträumigen Sperrungen zwischenzeitlich aufgehoben worden, allerdings ist der unmittelbare Bereich um das betroffene Gebäude nach wie vor gesperrt. Entgegen der ersten Erkenntnisse wurden bei der Explosion nicht vier, sondern eine Person verletzt. Ein 64-Jähriger erlitt so schwere Verletzungen, dass die Ärzte eine Lebensgefahr nicht ausschließen können. Möglicherweise wurde bei Arbeiten im Keller eine Gasleitung beschädigt, die im Folgenden zu der Explosion führte. Die Ermittlungen hierzu dauern allerdings noch an. Derzeit wird das Gebäude durch einen Statiker begutachtet.

