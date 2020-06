Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Wesel (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus Hamminkeln befuhr am Montag gegen 15.10 Uhr mit seinem PKW die Schermbecker Landstraße aus Richtung BAB 3 in Richtung Wesel. Aufgrund eines Rückstaus mussten die Vorrausfahrenden, ein 24-jähriger Mann aus Dinslaken und ein 81-jähriger Mann aus Dorsten, abbremsen. Dies bemerkte der 22-Jährige zu spät und fuhr auf den PKW des 81-Jährigen auf. Dabei schob er den PKW weiter auf den PKW des 24-Jährigen. Der 81-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, der 22-Jährige leicht. Beide wurden in örtliche Krankenhäuser eingeliefert.

