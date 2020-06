Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 50-Jähriger randalierte und verletzte Polizeibeamten

Moers (ots)

Am Montagabend gegen 18.10 Uhr randalierte ein 50-Jähriger aus Moers in einer Gaststätte am Hanns-Dieter-Hüsch-Platz, pöbelte und beschimpfte die Gäste und das Personal.

Den gerufenen Polizeibeamten gegenüber verhielt er sich aggressiv und widersetzte sich deren Anweisungen. Als er versuchte, die Polizisten zu schlagen, mussten ihm Handfesseln angelegt werden.

Auch während die Beamten den Mann zur Wache brachten, schlug er nach ihnen und stieß Beleidigungen aus.

Ein 26-jähriger Polizist erlitt eine leichte Verletzung.

Den renitenten Moerser erwartet nun ein Strafverfahren.

