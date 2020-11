Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Fischdiebstahl an der Bergstraße

Bad IburgBad Iburg (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Sonntag auf das Betriebsgelände einer Fischzucht an der Bergstraße geschlichen und aus einem Teich eine nicht zu beziffernde Anzahl von Forellen gestohlen. Wer Hinweise zu den Tätern oder deren Transportfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Iburg unter 05403-796690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell