Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Drei Unfälle mit jeweils einem verletzten Fahrradfahrer - Zeugen bitte melden!

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfall: Fahrradfahrerin wurde doch leicht verletzt - Autofahrerin und Zeugen bitte melden! - Offenbach

(aa) Eine Fahrradfahrerin hatte am Dienstagmittag einen Zusammenstoß mit einem silbernen Pkw am Zebrastreifen Bieberer Straße/Karlstraße. Bedauerlicherweise hatten die 22-Jährige und die 45 bis 50 Jahre alte Autofahrerin keine Personalien ausgetauscht, sondern waren beide nach einem kurzen Gespräch weitergefahren. Die Radlerin wurde allerdings leicht verletzt und meldete den Unfall nachträglich beim 1. Polizeirevier. Demnach wollte die Mountainbike-Fahrerin gegen 13.45 Uhr über den Fußgängerüberweg fahren. Dort hatte das Auto bereits gestanden und gerade einen Fußgänger passieren lassen. Beim Losfahren hatte die Autofahrerin die Radlerin wohl nicht gesehen. Die 22-Jährige wäre auf die Motorhaube gestürzt. Nach dem Zusammenstoß stiegen die etwa 1,70 Meter große Frau, die lange dunkle und wellige Haare hatte sowie ihr Beifahrer (etwa 1,75 Meter groß, dunkle kurze Haare, Dreitagebart) aus und sprachen mit ihr. Die Offenbacherin hätte dann das Rufen von Polizei und Rettungsdienst abgelehnt. Außerdem soll sich eine 40 bis 50 Jahre alte Fahrradfahrerin in einer auffallend gelben Jacke um sie gekümmert haben. Kurz nach dem Unfall klagte die 22-Jährige über Schmerzen an der Hüfte und im Nacken. Die Autoinsassen, die unbekannte Radlerin und weitere Zeugen werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim 1. Revier zu melden.

2. Radler leicht verletzt - Unfallverursacher gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Leicht verletzt wurde ein 18 Jahre alter Radler aus Neu-Isenburg am Dienstag bei einem Unfall in der Frankfurter Straße. Der Unfallverursacher machte sich einfach davon. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 18-Jährige gegen 18.30 Uhr den Gehweg in Richtung der Rathenaustraße. In Höhe einer Fahrzeugreinigung kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Auto, welches die Einfahrt benutzte und den jungen Mann hierbei offenbar übersah. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Knie. Die Fluchtermittler bitten um Hinweise und sind hierfür unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu erreichen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall mit Fußgänger - Hanau (as) Am Mittwochmorgen übersah ein bislang unbekannter Autofahrer eine Fußgängerin. Gegen 7.55 Uhr überquerte eine 22-Jährige aus Bruchköbel den Fußgängerüberweg in der Nürnberger Straße in Höhe des dortigen Parkhauses. Ein bislang Unbekannter befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrzeug die Nürnberger Straße aus Richtung Kreisverkehr Kurt-Blaum-Platz in Richtung Hanau Innenstadt. Dabei übersah er die junge Frau und stieß mit ihr zusammen. Durch den Aufprall zog sie sich Prellungen im linken Beckenbereich zu. Der unbekannte Autofahrer flüchtete danach, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kombi mit dem Teilkennzeichen HU-F gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 07.02.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell