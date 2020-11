Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - SUV auf Parkplatz angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet mit dunkelgrünem Kombi

FürstenauFürstenau (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Werner-von-Siemens-Straße ereignete sich am Freitagmorgen (11.20 Uhr) eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter stieß beim Einparken mit einem dunkelgrünen (metallic) Skoda Octavia gegen einen schwarzen Kia Sportage und verursachte an dem SUV einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Nach dem sich der Unfallverursacher den Schaden angesehen hatte, entfernte er sich, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich zu melden. Telefon 05901/961480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell