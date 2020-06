Polizei Hagen

POL-HA: Tageswohnungseinbruch im Hochschulviertel

Hagen (ots)

Am Freitag, 12.06.2020, kehrten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Im alten Holz nach einem kurzen Ausflug zurück. Es erwartete sie eine böse Überraschung. Unbekannten war es gelungen, die Eingangstür aufzubrechen. Sie durchwühlten anschließend sämtliche Zimmer des Hauses und flohen danach unerkannt. Nach ersten Ermittlungen fand die Tat zwischen 09:30 Uhr und 10:50 Uhr statt. Was genau die Einbrecher entwenden konnten, steht noch nicht fest. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben könnten. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

