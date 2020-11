Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Grundschule von Einbrechern heimgesucht

Bad EssenBad Essen (ots)

In der Zeit von Freitagabend (18 Uhr) bis Sonntagmorgen (11 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Grundschule an der Niedersachsenstraße. Nach ersten Informationen erlangten die Einbrecher kein Diebesgut, allerdings beschmierten sie in der Aula einen Tisch und den Fußboden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

