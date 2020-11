Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Pkw landete in Schaufensterscheibe

BramscheBramsche (ots)

Einen geschätzten Sachschaden von 12.000 Euro hat am Samstagmorgen eine Autofahrerin in der Lindenstraße angerichtet, weil sie Gas-und Bremspedal miteinander verwechselt hat. Die 55-jährige Frau wollte gegen 08.45 Uhr vor einem Fachmarkt für Kunst-und Bastelbedarf einparken. Statt zu bremsen, gab die Bramscherin dabei aber Gas und landete mit der Front ihres Peugeot in der Schaufensterscheibe des Geschäftes. Die Frau, ein zehnjähriges Kind auf dem Beifahrersitz und sonstige Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Bramsche erschienen an der Unfallstelle und kümmerten sich um die zerborstene Schaufensterscheibe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0171-5560343

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell