Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Neuenkirchen: Motorradfahrer zog sich schwerer Verletzungen zu

MelleMelle (ots)

Am Samstagmittag kam es im Kreiverkehr der Herbkestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Vorfall passierte gegen 13.50 Uhr, als eine 65-Jährige mit ihrem VW Touran in Richtung Melle unterwegs war, in den Kreisverkehr einfuhr und dabei den dort befindlichen, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, der 55 Jahre alte Mann aus Spenge wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die KTM des Mannes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

