Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Aufbrecher hatten es auf BMW abgesehen

BelmBelm (ots)

Pkw-Aufbrecher hatten es in der Nacht zu Samstag offenbar ganz gezielt auf Fahrzeuge der Marke BMW abgesehen. Tatbetroffen waren in der Lortzingstraße ein weißes Modell der Fünferreihe, ein schwarzer BMW 320 in der Konrad-Adenauer-Straße und das gleiche Modell in weiß in der Straße Im Butenfelde. In allen drei Fällen brachen die Täter die Fahrertüren auf und bauten Infotaingeräte, Radio sowie Lenkräder aus. Wem in der betreffenden Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Belmer Stadtgebiet aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05406-898630.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0171-5560343

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell