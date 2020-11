Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Brand in leerstehendem Wohnhaus

BohmteBohmte (ots)

An der Neustadtstraße, Ecke Gleiwitzer Straße, bemerkten Hundebesitzer am späten Donnerstagabend einen Wohnhausbrand und alarmierten gegen 22.15 Uhr die Polizei und die Feuerwehr. Als die Polizei an dem leerstehenden Einfamilienhaus eintraf, drang der Rauch bereits aus den Fenstern und der Haustür. Die ca. 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bohmte, Herringhausen und Bad Essen löschten die Flammen und die Beamten beschlagnahmten den Brandort. Die Bohmter Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden. Telefon 05471/9710.

