BAB 1: Unfall am Stauende

Osnabrück

Aufgrund einer Nachtbaustelle staute sich am Donnerstagabend der Verkehr auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord. Ein 33-jähriger Mann aus Hude befuhr mit seinem Audi A7 den rechten von drei Fahrstreifen, als er mutmaßlich aus Unachtsamkeit das Stauende vor sich übersah. Er prallte auf einen vor ihm stehenden Fiat Stilo, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Lkw aufgeschoben wurde. Die Insassen des Fiats, eine 31-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann aus Fürstenau, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Audi und der Fiat wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Auch am Lkw entstand Sachschaden, er blieb aber fahrbereit. Insgesamt schätzt die Autobahnpolizei den entstandenen Sachschaden auf etwa 18.000 Euro.

