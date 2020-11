Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

OsnabrückOsnabrück (ots)

An der Meppener Straße, zwischen der Lathener Straße und dem Sögeler Weg, geriet in der Nacht zu Dienstag ein schwarzer Citroen Jumper ins Visier unbekannter Täter. Diese machten sich zwischen 18.30 Uhr (Montag) und 08 Uhr (Dienstag) an der Hecktür des Transporters zu schaffen und entwendeten anschließend von der Ladefläche Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell