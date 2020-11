Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen: Rauchentwicklung - Essen auf Herd

Hagen a.T.W.Hagen a.T.W. (ots)

Zu einem Mehrfamilienhaus in der Bonhoefferstraße wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstag gegen 18:15 Uhr gerufen. Eine Anwohnerin hatte Brandrauch wahrgenommen und die Helfer verständigt. In einer Wohnung im Kellergeschoss hatte ein 50-jähriger Mann Essen auf seinem Herd vergessen, dieses ging zwischenzeitlich in Rauch auf. Der Verursacher stand zu diesem Zeitpunkt erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Die Feuerwehr brachte den Topf ins Freie und lüftete die Wohnung, ein Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht.

