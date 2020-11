Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Zeugen nach Auseinandersetzung am Heideweg gesucht

BelmBelm (ots)

Ein 46 Jahre alter Radfahrer befuhr am Mittwochmorgen den Heideweg in Richtung Ortsmitte. Er befand sich auf dem rechten Radweg und hatte die Einmündung Stettiner Straße passiert, als ihm gegen 07.45 Uhr ein Jugendlicher auf einem Fahrrad entgegenkam. Der Junge hielt ein Mobiltelefon in der Hand, woraufhin der 46-Jährige ihn ansprach und ihm erklärte, dass er mit seinem Verhalten andere gefährden würde. Der Jugendliche reagierte uneinsichtig und kurze Zeit später erschienen eine unbekannte Frau und unmittelbar darauf der Fahrer eines silberfarbenen VW Golf. Bei dem Duo handelte es sich offensichtlich um die Eltern des Jugendlichen, die den 46-Jährigen sofort verbal attackierten. Während dieser versuchte die Situation zu erklären, wurde der Mann beleidigend, aggressiv und bedrohte den Radfahrer. Als der 46-Jährige daraufhin die Polizei informierte, stiegen die beiden Unbekannten in den silbernen Kombi und entfernten sich. Die Polizei in Belm bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise geben können, sich zu melden. Telefon 05406/898630.

