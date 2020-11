Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Auto auf Betriebsparkplatz angefahren und beschädigt

DissenDissen (ots)

Auf einem Betriebsparkplatz an der Bahnhofstraße ereignete sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter stieß zwischen 06 und 15 Uhr gegen einen weißen Ford Kuga und beschädigte den SUV an der vorderen Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Dissen unter der Rufnummer 05421/921390.

