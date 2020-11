Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Lkw reißt Gasleitung ab

MelleMelle (ots)

Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Melle mit seinem Lkw die Barkhausener Straße in Richtung ortsauswärts. Er fuhr auf das Gelände einer linksseitig gelegenen Tankstelle und steuerte die Zapfsäulen an. Die Höhe seines Lkw hatte der Fahrer allerdings nicht beachtet, er kollidierte mit einer unter dem Tankstellendach verlaufenden Autogasleitung und riss diese ab. Sofort strömte das Gas unkontrolliert und in großer Menge aus. Bereits beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatte der Tankstellenbetreiber die Gasleitung mit einem Ventil geschlossen. Da die ausgetretene Gasmenge zunächst unklar war, wurden umliegende Häuser von der Feuerwehr evakuiert und Luftmessungen vorgenommen. Im nahegelegenen Schulzentrum sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben. Durch das umsichtige und zügige Handeln des Tankstellenbetreibers wurde größerer Schaden verhindert, es wurden keine Personen verletzt. Der Unfallverursacher wurde von der Polizei mitgenommen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine vorausgegangene Atemalkoholprobe hatte einen Wert von mehr als 1,6 Promille ergeben.

