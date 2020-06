Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Trickbetrüger locken mit Gewinn, Wiesbaden, Dienstag, 16.06.2020,

(si)Im Laufe des Dienstages wurden der Wiesbadener Polizei gleich zwei Vorfälle gemeldet, bei welchen Trickbetrüger mit falschen Gewinnversprechen lockten. Die Täter meldeten telefonisch bei ihren Opfern und informierten diese über einen angeblichen Gewinn in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Damit einer Auszahlung nichts mehr Wege stehen würde, müssten nur noch die angefallenen Notar- sowie Transportkosten beglichen werden. Hierzu sollten die Angerufenen Guthabenkarten im Wert von 1.000 Euro erwerben und die Gutscheincodes im Anschluss telefonisch weitergeben. In einem der gemeldeten Fälle wurden glücklicherweise die Mitarbeiter des Einkaufsmarktes, bei welchem die Karten erworben werden sollte, stutzig und informierten den angeblichen Gewinner über die Betrugsmasche. Im zweiten Fall hatte der Angerufene leider nicht so viel Glück und übermittelte die Guthabencodes ohne einen Gewinn zu erhalten. Immer wieder versuchen Betrüger mit dieser Masche an Geld zu gelangen. Nicht nur ältere Mitbürger werden als potenzielles Opfer ausgesucht. Es kann jeden erwischen; leider ist die Versuchung auf einen großen Gewinn sehr groß. Schnell hat man sich auf die Spielchen der gewissenlosen Abzocker eingelassen. Bearbeitungsgebühr überweisen, Bargeld an der Haustür übergeben, Gutscheincodes telefonisch übermitteln: Alles Maschen, um Sie um Ihr Erspartes zu bringen. Lassen Sie sich darauf niemals ein. Für einen Gewinn muss man nichts bezahlen! Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de

2. Halteverbotsschilder entwendet, Wiesbaden, Rheinstraße, Montag, 27.04.2020, 13.00 Uhr bis Dienstag, 16.06.2020, 11.30 Uhr,

(si)In den letzten zweieinhalb Monaten haben Unbekannte in der Rheinstraße Halteverbotsschilder im Gesamtwert von rund 1.000 Euro entwendet. Insgesamt hatten es die Diebe auf acht Schilder samt dazugehörigen Schilderfüßen abgesehen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 zu melden.

3. Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Dostojewskistraße, Dienstag, 16.06.2020, 18.50 Uhr,

(si)Am frühen Dienstagabend wurde in der Dostojewskistraße eine 37 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Unfall verletzt. Die Frau war auf der Teutonenstraße in Fahrtrichtung Dostojewskistraße unterwegs, als sie mit einem auf der Dostojewskistraße fahrenden und vorfahrtsberechtigen BMW zusammenstieß. Die 37-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

4. 30-Jähriger niedergeschlagen, Wiesbaden, Biebrich, Rathausstraße, Dienstag, 16.06.2020, gegen 20:50 Uhr,

(däu)Ein 30-jähriger Mann wurde am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr Opfer eines tätlichen Angriffs in der Rathausstraße in Wiesbaden-Biebrich. Aus einer Gruppe von 5-6 jungen Männern heraus wurde der 30-Jährige zunächst nach einer Zigarette gefragt, woraus aus bislang ungeklärter Ursache ein Streit zwischen beiden Parteien entbrannte. In dessen Verlauf wurde der Geschädigte aus der Gruppe heraus zu Boden geschlagen und anschließend auf dem Boden liegend mehrfach getreten. Das Opfer erlitt dadurch leichte Verletzungen. Nach dem Angriff flüchteten die Täter in Richtung Schloßpark. Einer der Angreifer soll nach Angaben des Geschädigten ein weißes Oberteil sowie eine Jeans getragen haben. Ein weiterer Täter soll Filippo heißen. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

5. Diebstahl aus Pkw, Wiesbaden, Biebrich, Waldstraße, Montag, 15.06.2020, 08:30 Uhr - Dienstag, 16.06.2020, 09:40 Uhr,

(däu)Im Zeitraum von Montag bis Dienstag rückte in der Waldstraße in Wiesbaden ein Ford Kuga in den Fokus von Dieben. Der Wagen stand geparkt in der Einfahrt des Geschädigten, welche mittels Tor von der Straße getrennt ist. Die Täter überwanden das Tor, drangen auf unbekannte Art und Weise in das Fahrzeug ein und entwendeten aus dem Kofferraum eine Reisetasche. Diese war mit Warndreieck, Erste Hilfe Kasten und diversem Werkzeug gefüllt. Aus dem Innenraum des Wagens nahmen die Unbekannten neben einer Geldbörse noch mehrere Fläschchen Desinfektionsmittel und Einwegmasken mit. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

6. Trinkgeldkasse aus Cafe gestohlen, Wiesbaden, Dotzheim, Wiesbadener Straße, Dienstag, 16.06.2020, gegen 10:20 Uhr,

(däu)Äußerst undankbar zeigte sich ein 34-jähriger Mann in einem Cafe in Wiesbaden- Dotzheim, nachdem er dort etwas zum Essen geschenkt bekommen hatte. Der Mann fragte dort gegen 09:20 Uhr zunächst nach einer kostenlosen Mahlzeit, woraufhin er zwei Brötchen geschenkt bekam. Daraufhin verließ er die Lokalität in der Wiesbadener Straße, kehrte etwa eine Stunde wieder zurück und entwendete die Trinkgeldkasse des Personals mit etwas mehr als 100 Euro. Der polizeibekannte Mann konnte später durch die hinzugerufene Streife auf einer Videoüberwachung identifiziert werden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

7. Rollerfahrerin samt Sozius bei Unfall verletzt, Wiesbaden, Innenstadt, An den Quellen, Dienstag, 16.06.2020, 11:50 Uhr,

(däu)Am Dienstagvormittag verletzten sich eine 26-jährige Motorrollerfahrerin und ihre 28-jährige Mitfahrerin jeweils leicht bei einem Verkehrsunfall in der Wiesbadener Innenstadt. Als um 11:50 Uhr eine Fußgängerin in der Straße "An den Quellen" vor ihr über die Fahrbahn lief, bremste die 26-Jährige ihren Roller ab, verlor die Kontrolle und kam auf der regennassen Fahrbahn aus ungeklärter Ursache zu Fall. Beide Frauen wurden mit leichten Blessuren in eine Klinik eingeliefert. An dem Roller entstand ein geringer Sachschaden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Fahrraddiebstahl, Eltville, Am Sülzbach, Montag, 15.06.2020, 20:00 Uhr - Dienstag, 16.06.2020, 08:45 Uhr,

(däu)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Straße "Am Sülzbach" in Eltville ein Fahrrad entwendet. Das anthrazitfarbene Sport- und Freizeitrad der Marke Stevens im Wert von 1.000 Euro stand unter einem Vordach auf dem Grundstück des Geschädigten. Leichtsinnigerweise war das Rad nicht angeschlossen. Die Polizei empfiehlt, Fahrräder immer mit stabilen Ketten-, Bügel- oder Faltschlössern an einem festen Gegenstand anzuschließen. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. Audi zerkratzt, Oestrich-Winkel, Winkel, Im Flecken, Montag, 15.06.2020, 13:00 Uhr - Dienstag, 16.06.2020, 07:00 Uhr,

(däu)Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Montag, 13:00 Uhr bis Dienstag, 07:00 Uhr einen silbernen Audi A4 in Oestrich-Winkel. Der Wagen war in der Straße "Im Flecken" auf einem Anwohnerparkplatz geparkt, als der/die Täter/in den etwa 1.500 Euro hohen Schaden verursachte. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell