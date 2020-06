Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Beim Gassigehen von anderem Hundehalter angegriffen - Zeugen gesucht! Wiesbaden, Weißer Weg, 15.06.2020, 19.15 Uhr,

(pl)Eine 22-jährige Wiesbadenerin ist am Montagabend beim Gassigehen von einem anderen Hundehalter attackiert und verletzt worden. Die 22-Jährige war gegen 19.15 Uhr gemeinsam mit einer Freundin und deren Hund im Wald unterwegs, als sie auf dem Waldweg in Höhe "Der Totenweg/ Weißer Weg" auf den späteren Angreifer trafen, welcher mit einem nicht angeleinten goldenen Labrador unterwegs war. Auf die Bitte der Geschädigten, seinen Hund anzuleinen, soll der Hundehalter sofort aggressiv reagiert und Beleidigungen ausgesprochen haben. Anschließend habe der Mann die 22-Jährige zu Boden gerissen und im weiteren Verlauf auf die wehrlos am Boden liegende Frau eingeschlagen. Nach dem Angriff sei der Mann in Richtung der Straße "Der Totenweg" davongegangen. Der Angreifer soll 55- 70 Jahre alt sowie ca. 1,70- 1,75 Meter groß gewesen sein und graue kurze Haare gehabt haben. Getragen habe er eine rote Jacke, ein graues T-Shirt sowie eine schwarze Hose und eine pinkfarbene Tragetasche. Bei dem mitgeführten Hund handelte es sich um einen goldenen Labrador. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. Auseinandersetzung im Kassenbereich von Einkaufsmarkt, Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, 15.06.2020, 19.00 Uhr,

(pl)Am frühen Montagabend kam es im Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Hagenauer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kundinnen. Die beiden 24 und 52 Jahre alten Frauen waren aufgrund von Unstimmigkeiten beim Anstellen an der Kasse in einen Streit geraten, in dessen Verlauf es dann zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten und Beleidigungen kam. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

3. Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden-Biebrich, Sauerwiesweg, 14.06.2020, 19.30 Uhr bis 15.06.2020, 10.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus im Sauerwiesweg in Biebrich haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen Flachbildfernseher, einen Monitor, mehrere Lautsprecherboxen sowie diverses Werkzeug entwendet. Die Einbrecher drangen durch eine eingeschlagene Terrassentürscheibe in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen dann mit dem Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Reifen zerstochen, Wiesbaden, Murnaustraße, 14.06.2020, 12.05 Uhr bis 12.15 Uhr,

(pl)Am Sonntagmittag wurden zwischen 12.05 Uhr und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Kreativfabrik in der Murnaustraße alle vier Reifen eines abgestellten Toyota Yaris zerstochen. Die Sichtung der Aufzeichnungen der dortigen Videoschutzanlage ergab, dass es sich bei dem Täter um einen ca. 1,70- 1,80 Meter großen Mann mit einer Glatze und einem auffallend torkelnden Gang handelt. Er war zur Tatzeit mit einem weißen T-Shirt mit Comicaufdruck, blauen Jeans mit Löchern in Kniehöhe sowie weißen Schuhen bekleidet. Darüber hinaus führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

5. Wertsachen aus zwei geparkten Pkw entwendet, Wiesbaden, Goerdelerstraße, Dotzheimer Straße, 14.06.2020, 14.00 Uhr bis 15.06.2020, 14.00 Uhr,

(pl)In Wiesbaden mussten eine Autofahrerin und ein Autofahrer leider die Erfahrung machen, dass Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Diebe waren zwischen Sonntag und Montag in der Dotzheimer Straße und in der Goerdelerstraße in die Innenräume zweier abgestellter Fahrzeuge eingedrungen und hatten anschließend die herumliegenden Wertsachen der Geschädigten entwendet. Die Polizei empfiehlt Wertsachen nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Insbesondere mobile Navigationsgeräte, Handys, Laptops, hochwertige Gegenstände und Taschen sind das Ziel von Langfingern. Die Täter schlagen blitzschnell zu und räumen die Fahrzeuge aus. Auch verstecken ist sinnlos, weil erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Gedenkstätte beschmiert, Wiesbaden, Coulinstraße, 11.06.2020, 18.30 Uhr bis 15.06.2020, 14.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend und Montagnachmittag die jüdische Gedenkstätte im Bereich der Coulinstraße mit Farbe beschmiert. Die Schmiererei wurde am Montagnachmittag festgestellt und von der verständigten Feuerwehr entfernt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

7. Gartenhütte von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel, Boelckestraße, 12.06.2020, 15.00 Uhr bis 15.06.2020, 06.10 Uhr,

(pl)Auf dem Friedhofsgelände in der Boelckestraße in Mainz-Kastel wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine Gartenhütte von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zugang zu der Hütte und entwendeten hieraus mehrere Heckenscheren, einen Laubbläser sowie einen Stromerzeuger im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

8. Sitzgruppe und Sonnenschirm auf Kindergartengelände beschädigt, Wiesbaden-Dotzheim, Friedrich-Engels-Weg, 12.06.2020, 16.00 Uhr bis 15.06.2020, 08.00 Uhr,

(pl)Auf dem Außengelände einer Kindertagesstätte im Friedrich-Engels-Weg wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine aus zwei Bänken und einem Tisch bestehende Kunststoffsitzgruppe und ein Sonnenschirm beschädigt. Der offensichtlich durch ein offenes Feuer verursachte Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

9. Mülleimer abgerissen, Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, 16.06.2020, 00.50 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag waren im Bereich der Bushaltestelle "Märchenland" in der Ludwig-Erhard-Straße Vandalen unterwegs. Die Täter traten gegen 00.50 Uhr die Mülleimer der Bushaltestellen in beiden Fahrtrichtungen ab und verursachten hierdurch einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

10. Streitigkeiten zwischen Auto- und Fahrradfahrer, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße / Flachstraße, Montag, 15.06.2020, 18:00 Uhr,

(däu)Am Montagabend um 18:00 Uhr kam es zu einem Streit im Straßenverkehr zwischen einem Pkw- und einem Fahrradfahrer in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Als der 33-jährige Fahrer eines weißen Dacia verkehrsbedingt an der Ecke Carl-von-Ossietzky-Straße / Flachstraße anhalten musste, versuchte der 45-jährige Fahrradfahrer zunächst rechts an dem Dacia vorbei zu fahren. Als dies misslang, überholte der Fahrradfahrer den Pkw auf der linken Seite. Während des Überholens soll der Autofahrer mindestens einmal gehupt haben. Danach kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden Parteien, in deren Verlauf das Fahrrad zu Boden fiel. Wie das blaue Mountainbike zu Boden gelangte, konnte aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten bislang nicht geklärt werden. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

11. Kleinkind bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden, Kostheim, Luisenstraße / Berberichstraße, Freitag, 12.06.2020, 16:30 Uhr

(däu)Ein bislang unbekannter ca. 3-4 Jahre alter Junge ist am Freitagnachmittag um 16:30 Uhr in der Luisenstraße / Berberichstraße in Kostheim mit einem Pkw zusammengestoßen und anschließend weggerannt. Die 32-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem gelben Fiat Panda die Luisenstraße entlang in Richtung Kostheimer Landstraße. In Höhe Berberichstraße überquerte das gesuchte Kleinkind die Luisenstraße, kollidierte aus ungeklärter Ursache mit dem Pkw und wurde augenscheinlich bei dem anschließenden Sturz zu Boden leicht verletzt. Laut Zeugenangaben hatte der Junge kurze braune Haare und war mit einem gelben Trikot bekleidet. In seiner Begleitung sollen noch zwei weitere Jungen im Alter von ca. 5-6 Jahren gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

12. Fußgänger nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Wiesbaden, Kostheim, Hauptstraße / Taunusstraße, Freitag, 12.06.2020, gegen 09:20 Uhr

(däu)Am Freitagvormittag gegen 09:20 Uhr kam es in der Hauptstraße in Kostheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein grauer Opel Astra fuhr von der Mainbrücke kommend in Richtung Kastel, als in Höhe Taunusstraße ein Mann die Fahrbahn überqueren wollte und dabei aus ungeklärter Ursache von dem Opel erfasst wurde. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß mutmaßlich verletzt. An dem Opel entstand ein geringer Sachschaden. Als der 61-jährige Autofahrer den Fußgänger nach dem Unfall ansprach und die Polizei verständigen wollte, gab dieser an, dass es schon gut sei. Anschließend lief der Unbekannte durch die Maaraustraße davon. Beschrieben wurde der Mann als ca. 65 Jahre alt und 1.70 Meter groß. Bekleidet war er mit einem weißen Langarmshirt, einer langen Hose sowie einer dunklen Schiebermütze. Der Mann soll einen osteuropäischen Akzent haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Wohnungseinbruch, Oestrich-Winkel, Schwarzgasse, Mittwoch, 03.06.2020 - Samstag, 13.06.2020

(däu)Unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Mittwoch, 03.06.2020 bis Samstag, 13.06.2020 in eine Wohnung in Oestrich-Winkel ein und entwendeten eine Playstation samt mehreren Controllern. Hierbei hatten die Täter leichtes Spiel, da sie bei der angegangenen Wohnung in der Schwarzgasse auf ein gekipptes Fenster stießen, das sie aufhebelten und so in die Wohnung gelangten. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses, auch bei kurzer Abwesenheit, alle Fenster und Türen fest zu verschließen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

2. Motorroller für Spritztour entwendet, Oestrich, Mühlweg, Montag, 15.06.2020, 13:00 Uhr - 21:20 Uhr

(däu)Im Laufe des Montags entwendete ein bislang unbekannter Täter im Mühlweg in Oestrich einen auf dem Gehweg geparkten Motorroller. Am späten Montagabend konnte der Roller der Marke Yamaha durch eine Polizeistreife in Oestrich-Winkel wieder aufgefunden werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Vandalismus auf Baustelle, Heidenrod, Algenrother Straße, zwischen Algenroth und Zorn, Mittwoch, 10.06.2020 - Montag, 15.06.2020

(däu)Vandalen wüteten zwischen Mittwoch, 10.06.2020 und Montag, 15.06.2020 an einer Baustelle an der Algenrother Straße, zwischen Algenroth und Zorn. Die unbekannten Täter beschädigten eine Baustellenampel, warfen die zur Absicherung aufgestellten Warnbaken in den angrenzenden Straßengraben und verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt, Hohenstein, Landesstraße 3032, zwischen Strinz-Margarethä und Hennethal, Montag, 15.06.2020, 11:45 Uhr

(däu)Ein 66-jähriger Fahrradfahrer ist am Montagmittag auf der L 3032, zwischen Strinz-Margarethä und Hennethal, gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Als der Niedernhausener in Richtung Hennethal fuhr, sprang aus ungeklärter Ursache an seinem Rad die Kette heraus, wodurch er zu Fall kam. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

