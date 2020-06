Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfall an Autobahnabfahrt verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Bielefelder Straße an der A33-Anschlussstelle Sennelager sind am Montag zwei Radlerinnen (12/40) bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto verletzt worden.

Eine 20-jährige VW-Passat-Fahrerin fuhr gegen 15.25 Uhr auf der A33 in Richtung Bielefeld und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Sennelager. An der Einmündung zur Bielefelder Straße hielt sie zunächst an. Beim Anfahren, um nach rechts in Richtung Hövelhof zu fahren, missachtete sie die Vorfahrt von zwei Radlerinnen, die auf dem Radweg in Richtung Sennelager fuhren. Der Passat erfasste eine 40-Jährige Radfahrerin, die mit ihrem Rad gegen ihre parallel fahrende 12-jährige Tochter kippte, sodass beide zu Boden stürzten und leichte Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst versorgte beide Radlerinnen am Unfallort.

