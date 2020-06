Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. PKW-Diebstahl nach Einbruch

Lippe (ots)

(ho) Lügde - In der Nacht zum Freitag gelangten unbekannte Täter durch ein unverschlossenes Scheunentür in den ehemaligen Stall eines bäuerlichen Anwesens Am Harzberg. Anschließend schlugen sie die Scheibe der Zugangstür zum Wohnbereich ein und betraten das Haus. Dort entwendeten die Einbrecher zwei Fahrzeugschlüssel aus einem Wandtresor sowie ein Navigationsgerät und ca. 250 EUR Bargeld. Mit einem der Fahrzeugschlüssel öffneten die Täter einen im Hof abgestellten PKW und durchsuchten diesen. Mit dem zweiten Schlüssel entwendeten sie einen 5 Jahre alten schwarzen VW Passat.

