Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Siebenhöfen. B 1 nach Unfall gesperrt.

Lippe (ots)

Über sechs Stunden dauerte die Sperrung der B 1 nach einem Unfall am Donnerstagvormittag an. Ein Fahrer hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen LKW verloren und geriet in den Straßengraben. Der Lastwagen stand quer über der Fahrbahn und konnte nicht aus eigener Kraft wieder gerade auf die Fahrbahn gelenkt werden. Die Abschleppmaßnahmen dauerten bis in den späten Nachmittag, solange blieb die Bundesstraße in beide Richtungen zwischen Ebsdorfer Straße und Herrentrup gesperrt. Gegen 16:45 Uhr konnte die gereinigte Fahrbahn wieder freigegeben werden.

