Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall beim Einbiegen auf L 3176 bei Sargenzell

Hünfeld (ots)

Am Samstag, dem 28.09.2019, um 14:54 Uhr, missachtete ein 80jähriger Pkw-Fahrer aus Sulzbach am Main die Vorfahrt eines 49 jährigen Pkw-Fahrers aus Eiterfeld. Der 80jährige wollte von Sargenzell, "Am Bramvirst", auf die L 3176 Richtung Hünfeld einbiegen. Der 49jährige fuhr auf der L 3176 von Hünfeld in Richtung Michelsrombach und hatte Vorfahrt. Bei beiden Fahrzeugführern saßen die Ehefrauen auf dem Beifahrersitz. Alle vier Personen wurden zum Teil schwerverletzt.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 15000,00 EUR geschätzt.

gefertigt: Zörgiebel, POKin - PSt. Hünfeld

