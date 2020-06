POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch.

Polizei Lippe

Am frühen Donnerstagmorgen versuchten Unbekannte in ein Haus in der Baumstraße einzudringen. Gegen zwei Uhr wurde eine Zeugin von Geräuschen geweckt, machte Licht im Haus und konnte jedoch nichts Verdächtiges entdecken. Am Morgen fielen ihr dann Einbruchsspuren an der Terrassentür auf und sie benachrichtigte die Polizei. Hinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

