POL-BO: Bochum

Herne Autokontrolle führt zur Auffindung von Diebesgut nach Handtaschenraub

Bochum (ots)

Am 21. Juli kontrollierten Polizisten in Bochum, an der Baroper Straße / Sonnenleite, um vier Uhr in der Früh ein Auto. Der Fahrzeugführer, ein 28-jähriger Mann aus Herne, erhielt eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Im Rahmen der Überprüfung wurden von dem Mann mitgeführte Smartphones überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass eines der Telefone einer 55-jährigen Frau aus Herne gehört. Dieser war am 13. November 2018, an der Herner Neustraße in Höhe der Eckstraße, eine roten Umhängetasche entrissen worden. Das Telefon wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

