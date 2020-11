Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Wohnhaus nach Brand einsturzgefährdet

Bad LaerBad Laer (ots)

Einen Dachstuhlbrand im Westerwieder Weg meldete am Mittwochmittag ein Zeuge gegen 12:30 Uhr in Bad Laer. Das betroffene Wohnhaus wurde durch die Flammen und das Löschwasser so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass es unbewohnbar und einsturzgefährdet ist. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 400.000 Euro, Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Als Brandursache kommen private Ausbesserungsarbeiten mit einem Gasbrenner und Dachpappe auf einem Vordach infrage, diese waren einige Zeit vor dem Brandausbruch ausgeführt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Gelöscht war das Feuer gegen 15 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell