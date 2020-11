Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen

BersenbrückBersenbrück (ots)

Am Dienstag ereignete sich auf der Ortsumgehung von Bersenbrück (B68) ein leichter Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Gegen 17:50 Uhr versuchte eine 39-jährige Osnabrückerin mit ihrem Audi einen polnischen Sattelzug auf der Fahrbahn Richtung Alfhausen zu überholen. Die Frau schätzte die Situation falsch ein und zog bereits auf Höhe der Sattelzugmaschine wieder auf den rechten Fahrstreifen, es kam zur Kollision. In der Folge geriet die Unfallverursacherin wieder auf die Gegenfahrbahn, dort kollidierte sie im Gegenverkehr mit dem VW einer 29-jährigen Frau aus Alfhausen und dem Ford eines 60-jährigen Quakenbrückers. Ein 26-jähriger Mann aus Löningen konnte seinen Opel nicht mehr zum Stillstand bringen und fuhr letztlich auch noch in die Unfallstelle. Die 39-jährige Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Alle vier beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden, lediglich der Lkw blieb fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße im betroffenen Abschnitt voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell