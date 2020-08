Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/KN) - BMW driftet wegen Aquaplaning in Graben 22.8.20, 9.45 Uhr

Stockach/KN (ots)

Wegen starkem Regen und Aquaplaning ist ein 47-jähriger BMW-Fahrer am Samstagmorgen auf der A98 zwischen den Anschlussstellen Stockach-Ost und Stockach-West von der Straße abgekommen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der Fahrer mit seiner 10-jährigen Tochter in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs, als die Reifen seiner Limousine aufgrund nicht angepassten Tempo bei Nässe den Kontakt zur Fahrbahn verloren. Das Auto geriet ins Schleudern und driftete in den Straßengraben, wo es auf der Seite an der Böschung liegenblieb. Der Fahrer als auch das Mädchen kamen bei dem Unfall mit dem Schrecken davon. Der BMW musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell