Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Alle vier Reifen zerstochen 23./24.8.20

Konstanz (ots)

Vermutlich ein Streit ist der Grund, warum in der Nacht zum Montag alle vier Reifen eines Kia am Pfeiferhölzle zerstochen wurden. Das Auto einer 25-jährigen Frau war dort geparkt. Am Montagmorgen stellte sie die platten Reifen fest. Bereits vor zwei Wochen hat vermutlich der gleiche Täter an dem Sports-Van schon einmal zwei Reifen zerstochen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro. Sie geht einem Hinweis nach, wonach der Täter aus dem Bekanntenkreis stammen soll.

