Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs (24.08.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Der Polizei aufgefallen ist am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer, der mit einem Mazda durch die Alleenstraße fuhr. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der junge Mann offensichtlich unter Drogenbeeinflussung stand, was ein Drogentest an Ort und Stelle auch bestätigte. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt, sein Auto musste er stehen lassen.

