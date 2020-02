Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen Linienbus und Lkw - Busfahrerin leicht verletzt (07/1202)

Speyer (ots)

12.02.2020, 06:10 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es in der Heinkelstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Hierbei wurde eine 31-jährige Busfahrerin leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung zum Parkplatz der PFW, aus welcher der Bus nach links in die Heinkelstraße einfahren wollte. Hierbei missachtete die Busfahrerin die Vorfahrt eines die Heinkelstraße in Richtung Rhein fahrenden Lkw. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 EUR, beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall kamen neben der Busfahrerin keine weiteren Personen zu Schaden.

