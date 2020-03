Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.03.2020

Goslar (ots)

Kennzeichen gestohlen Goslar. Zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Montag, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das Kennzeichenpaar BS-PY 999 von einem Pkw Audi, welcher auf einem Firmengelände in der Bornhardtstraße abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Goslar. Am Montag, zwischen 13.10 Uhr und 13.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw Audi A5 in der Ottostraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

