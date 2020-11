Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Bad EssenBad Essen (ots)

Ein 77-Jähriger befuhr am Mittwochnachmittag mit einem Auto die Schulallee und bog gegen 15.35 Uhr in die Lechenstraße ab. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er dabei einen 80-Jährigen, der den Fußgängerweg überquerte. Der Autofahrer erfasste den Mann, der durch den Zusammenstoß auf die Straße stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

