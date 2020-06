Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) VW Golf kracht gegen Fels 16.6.20, 10.15 Uhr

Schramberg (ots)

Auf der B462 zwischen Schramberg und Schiltach ist ein VW Golf in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Fels geprallt. Danach überschlug sich das Auto und blieb auf der Seite liegen. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Weshalb die 80-Jährige hinter dem Steuer des Wagens kurz nach 10 Uhr nach rechts von der Straße abkam ist noch unklar. Sie und ihr 82-jähriger Mitfahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert und müssen erst noch von der Polizei befragt werden. Am Golf entstand Sachschaden, den die Polizei auf 10.000 Euro schätzt. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

