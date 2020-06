Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) 12-Jähriger rutscht Hang hinunter 15.6.20, 15.30 Uhr

Oberndorf (ots)

Ein Jugendlicher ist in der Tuchbergstraße mit dem Fahrrad den Abhang hinuntergerutscht und von alleine nicht mehr hochgekommen. Mit seinem Handy rief er aus Verzweiflung die Rettungsleitstelle 112 an. Der 12-Jährige fuhr am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad einen schmalen Weg an der Tuchbergstraße, wo er dann auch stürzte und den Abhang hinunterrutschte. Bevor der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften mit zwei Fahrzeugen an der Unfallstelle ankamen, hatte sich der Junge mithilfe eines Passanten, der ihm mit einem Schlauch wieder hochzog, selbst retten können. Ein Notarzt untersuchte den Unglücksraben noch an Ort und Stelle, konnte aber keine Verletzungen feststellen.

