POL-BO: Nach Einbruch in Schule: Polizei sucht fünf tatverdächtige Jugendliche

Witten (ots)

In Witten-Heven ist es am 26. Dezember (Donnerstag, 14.30 Uhr) zu einem Einbruch in die Grundschule am "Hellweg 2" gekommen.

Eine Mitarbeiterin hörte verdächtige Geräusche und konnte beobachten, wie fünf Tatverdächtige das Nebengebäude der Schule durch ein Fenster verließen. Anschließend begaben sich die Jugendlichen zum Hauptgebäude und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt. Die Einbrecher flüchteten in Richtung der Straße "Hellweg".

Die kriminellen Personen werden wie folgt beschrieben:

17-19 Jahre alt, 170-180 cm groß, vier Personen waren nach Zeugenangabe "türkischer Herkunft" und dunkel gekleidet. Eine Person hatte blonde Haare und trug einen weißen Kapuzenpullover.

Das Wittener Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02302 209-8305 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

