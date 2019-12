Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Kleingartenanlage - Weitere Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Aufmerksame Passanten haben am späten Abend des 1. Weihnachtstages gegen 23.00 Uhr verdächtige Geräusche aus der Kleingartenanlage "KGV Holsterhausen e.V." an der Albert-Einstein-Straße wahrgenommen und die Polizei informiert. Die Beamten konnten dann feststellen, dass unbekannte Täter in eine Parzelle der Kleingartenanlage eingebrochen sind, sich allerdings bereits entfernt hatten. Die aufmerksamen Bürger aus Herne stellten zudem in Tatortnähe einen schwarzen VW Polo mit gelben Kennzeichen fest, der mit einer männlichen Person besetzt war und sich bei Eintreffen der Polizei bereits entfernt hatte. Das Verhalten des Fahrzeugführers in Tatortnähe kam den beiden Zeugen verdächtig vor. Sowohl die Fahndung nach den flüchtigen Tätern als auch dem "verdächtigen" PKW verliefen ergebnislos. Zum Diebesgut können derzeit keine konkreten Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 900,- EUR beziffert.

Die Polizei bittet daher um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Einbruchs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Bürodienstzeit: KK 35 unter 0234-909-8510 bzw. außerhalb der Bürodienstzeit: Kriminalwache unter 0234-909-4441).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Thomas Wagner

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell