Polizei Bochum

POL-BO: Gleich zwei Einbrüche in Herne - zuvor ausgehobene Gullydeckel beliebtes Tatmittel - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 25.12.2019, auf Donnerstag, 26.12.2019, ereigneten sich innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Einbrüche in Herne-Mitte, bei denen sich die Täter in beiden Fällen mit zuvor ausgehobenen Gullydeckeln Zutritt in das Tatobjekt verschafften. Der Reihe nach:

Gegen 02.18 Uhr klirrten die Scheiben eines Handyladens auf der Bahnhofstraße 19. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Geschäft eine bisher unbekannte Anzahl an Handys und Tablets und flüchteten anschließend zu Fuß vom Tatort.

Kurze Zeit später um 03.55 Uhr klirrten erneut die Scheiben. Diesmal hatten sich die unbekannten Täter an einem Kiosk auf der Behrensstraße 9 zu schaffen gemacht. Bei diesem Einbruch flüchteten die Täter ebenfalls zu Fuß vom Tatort, nachdem sie zuvor aus der Kasse eine geringe Menge Bargeld entwendet hatten.

Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Einbrüche machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Bürodienstzeit: KK 35 unter 0234-909-8510 bzw. außerhalb der Bürodienstzeit: Kriminalwache unter 0234-909-4441).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Thomas Wagner

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell