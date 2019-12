Polizei Bochum

POL-BO: Wendemanöver verursacht Gefahrenbremsung einer Straßenbahn - mehrere Verletzte

Bochum (ots)

Am Heiligabend befuhr die Linie 302 der BoGeStra gegen 12.50 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Wattenscheid in Richtung Gelsenkirchen. In Höhe der Pokornystraße wendete ein vorausfahrender PKW nach links und überquerte die Straßenbahnschienen. Hierbei übersah der 55-jährige Bochumer offensichtlich die hinter ihm herannahende Straßenbahn. Der 60-jährige Straßenbahnfahrer aus Hattingen leitete unmittelbar eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Bei dem Aufprall stürzten in der Straßenbahn drei Fahrgäste, die aufgrund der erlittenen, leichten Verletzungen nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bochum vor Ort zunächst kein Krankenhaus aufsuchen mussten. Sowohl der PKW-Fahrer als auch der Straßenbahnfahrer blieben unverletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 13.000,- EUR beziffert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Thomas Wagner

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell