POL-BO: 6-jähriges Mädchen nach Auffahrunfall in Wattenscheid verletzt

Bochum (ots)

Am Heiligabend ereignete sich um 12.42 Uhr auf der Berliner Straße in Bochum-Wattenscheid ein Auffahrunfall. Ein 24-Jähriger aus Gelsenkirchen fuhr auf den PKW einer 40-Jährigen, ebenfalls aus Gelsenkirchen stammend. In dem Fahrzeug der Gelsenkirchenerin befand sich zudem als Beifahrerin die 6-jährige Tochter, die bei dem Aufprall leicht verletzt worden ist. Durch den eintreffenden Rettungsdienst der Feuerwehr Bochum wurde das Mädchen nach erfolgter Erstversorgung einem Krankenhaus in Gelsenkirchen zugeführt und konnte dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Beide PKW-Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die weitere Bearbeitung und Klärung der Unfallursache erfolgt nun durch das zuständige Verkehrskommissariat in Bochum.

