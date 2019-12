Polizei Bochum

POL-BO: Feuerwehreinsatz verhindert nach Brandstiftung mögliche katastrophale Folgen - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

In zurückliegender Nacht brannte gegen 03.30 Uhr eine Plakatwand auf dem Tankstellengelände an der Günnigfelder Straße 39 in Bochum lichterloh. Durch das zügige Eintreffen der Feuerwehr Bochum und Löschen des Brandortes konnte ein mögliches Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude sowie den Zapfsäulen verhindert werden. Die Höhe des Gebäudeschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht daher nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Brandstiftung und Festnahme des Brandstifters führen können, werden erbeten an:

Kriminalwache Bochum, 0234-909-4441 (außerhalb der Bürodienstzeit) Kriminalkommissariat 11, 0234-909-4110 (während der Bürodienstzeit)

Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das zuständige KK 11 im Polizeipräsidium geführt.

