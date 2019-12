Polizei Bochum

POL-BO: Taxifahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Ein 50-jähriger Geschäftsinhaber aus Herne beabsichtigte am späten Montagabend gegen 22.20 Uhr Bargeld in den Automaten der Commerzbank an der Burgstraße einzuzahlen. Bei diesem Vorhaben wurde er von zwei unbekannten Personen angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Nachdem er die Nachfrage verneint und sich weiter in Richtung Commerzbank bewegt hatte, wurde der Herner zu Boden gestoßen und ein mitgeführter Beutel, in dem sich das Bargeld befand, entwendet. Beide Täter flüchteten darauf zu Fuß in Richtung Volkspark.

Die beiden Räuber können wie folgt beschrieben werden:

1 Täter: ca. 30-35 Jahre, normale Statur, ca. 175 cm, Bart, dunkle Oberbekleidung mit Kapuze auf dem Kopf, südländische Erscheinung

2.Täter: ca. 25-30 Jahre, ca. 160-165 cm, stämmige Statur, dunkles Basecap, Jeans, südländische Erscheinung

Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das zuständige Kriminalkommissariat in Herne.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung des Raubüberfalls machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Bürodienstzeit: KK 35 unter 0234-909-8510 bzw. außerhalb der Bürodienstzeit: Kriminalwache unter 0234-909-4441).

