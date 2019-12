Polizei Bochum

POL-BO: 19-Jähriger unter Straßenbahn eingeklemmt

Am Montagabend befuhr die Linie 316 gegen 20.10 Uhr den Castroper Hellweg in Fahrtrichtung Gerthe. In Höhe der Einmündung Frauenlobstraße überquerten ein 19-jähriger Bochumer und seine 18-jährige Begleiterin, ebenfalls aus Bochum, fußläufig unter Missachtung des Warnblinklichtes das Gleisbett, um auf die gegenüber liegende Haltestelleninsel zu gelangen. Hierbei übersahen sie offensichtlich die zeitgleich einfahrende, bevorrechtigte Straßenbahn. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung durch den 28-jährigen Bochumer Straßenbahnfahrer wurde der 19-Jährige erfasst, zu Boden geschleudert und mit den Beinen unter der Straßenbahn eingeklemmt. Nach erfolgter "Befreiung" wurde der Fußgänger mit einem RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo er stationär verblieb. Der Straßenbahnfahrer und auch die 18-jährige Bochumerin mussten mit leichten Verletzungen nahegelegenen Krankenhäusern zugeführt werden, die sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Für alle verletzten Personen bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch das zuständige Verkehrskommissariat.

