Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Wertsachen aus Auto geklaut

Hügelsheim (ots)

Ein bislang unbekannter Langfinger hat sich am Sonntag zwischen 12 Uhr und 13.30 Uhr aus einem in der Rheinuferstraße abgestellten Renault "bedient". Nach dem Einschlagen der hinteren Beifahrerseitenscheibe gelangte der Dieb ins Auto. Schnell wurde die im Kofferraum abgelegte Damenhandtasche entdeckt und mitsamt Inhalt entwendet. Neben einem Bargeldbetrag in unbekannter Höhe wiegen der Diebstahl von Handy, Ausweispapieren, Scheckkarten sowie weiteren Papieren und der damit verbundene Aufwand der Wiederbeschaffung schwer. Die 46-Jährige Besitzerin wird zukünftig bestimmt vorsichtiger beim Zurücklassen von Wertsachen im Auto sein.

