Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfallflucht in Weitmar - Polizei sucht weitere Zeugen

Bochum (ots)

In der Nacht vom 23. auf den 24.12.2019 wurde vor dem Haus der Bruktererstr. 1 in Bochum-Weitmar ein grauer PKW Ford Fiesta zum Parken abgestellt. Um 01.45 Uhr ist eine Zeugin von einem lauten Knall wach geworden und direkt zum Fenster geeilt. Hierbei konnte sie sehen, wie neben dem Ford Fiesta ein schwarzer Kleinwagen stand, der sich darauf mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Cramerstraße entfernte. Der PKW war mit einer männlichen Person mit schwarzen Haaren und einem schwarzen Bart besetzt. Ob es sich hierbei um den Verursacher der Beschädigungen an der linken Seite des PKW Ford handelt, wird Gegenstand der anstehenden Ermittlungen durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 in Bochum sein. Die Polizei sucht daher nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht machen können.

Hinweise aus der Bevölkerung werden durch die Polizeiwache West unter 0234-909-3222 oder zur Bürodienstzeit durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 in Bochum unter 0234-909-5210 entgegen genommen.

Im Idealfall meldet sich der Fahrer des schwarzen Kleinwagens persönlich auf einer Polizeiwache. Die Polizei weist darauf hin, dass Verkehrsunfallflucht kein "Kavaliersdelikt" darstellt und bei den Geschädigten je nach Versicherungsumfang zu erheblichen finanziellen Nachteilen im Zusammenhang mit der anstehenden Reparatur des Fahrzeugs führen kann.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Thomas Wagner

Einsatzleitstelle

E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell